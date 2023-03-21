إسرائيل تلغي قانوناً بشأن تفكيك مستوطنات في الضفة الغربية

ألغى نواب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قانونا صدر عام 2005 يقضي بتفكيك أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في نفس الوقت الذي انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وتعد تلك أحدث خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي يهيمن عليها قادة وحلفاء المستوطنين، لتعزيز النشاط الاستيطاني.

وأخلت إسرائيل المستوطنات الأربع وانسحبت من غزة من جانب واحد بموجب قانون عام 2005. وأكد رئيس الوزراء في ذلك الوقت، أرييل شارون، أن إسرائيل لن تتمكن من الاحتفاظ بالمستوطنات في ظل اتفاق مع الفلسطينيين.

ومنذ ذلك الحين، حظر على المواطنين الإسرائيليين رسميا العودة إلى تلك المواقع، على الرغم من سماح الجيش الإسرائيلي للنشطاء بالزيارة والصلاة هناك - وهو الحظر الذي تم إلغاؤه الآن.

ووضعت حكومة نتنياهو التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها وقد قامت بالفعل ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الجديدة وأجازت بأثر رجعي تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.