الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لإرسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا

قال مسؤولون إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت اليوم الاثنين على خطة بقيمة ملياري يورو لإرسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا على مدى العام المقبل من مخزوناتها والتعاون لشراء المزيد من القذائف.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحافيين على هامش اجتماع في بروكسل لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي: "توصلنا إلى توافق سياسي لإرسال مليون طلقة ذخيرة عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا".

وقال بيفكور الذي قادت بلاده المبادرة: "يوجد كثير من التفاصيل ما زال يجب حلها، لكن بالنسبة لي، أهم أمر هو اختتام هذه المفاوضات وتظهر لي شيئا واحدا: ما دامت توجد إرادة، يوجد سبيل".

واستندت الخطة التي وافق عليها الوزراء إلى اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنفاق مليار يورو على قذائف من المخزونات وإنفاق مليار يورو أخرى على الشراء المشترك.

وتقتصر المشتريات المشتركة على شركات من الاتحاد الأوروبي والنرويج التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بالتكتل.



وأشاد بوريل بموافقة الوزراء على الخطة ووصفها بأنها "قرار تاريخي".