الرئاسة الفلسطينية: تصريحات سموتريتش "عنصرية".. والشعب الفلسطيني موجود منذ الأزل

أشعل وزير إسرائيلي مسؤول عن إدارة الضفة الغربية المحتلة فتيل موجة تنديد وإدانة اليوم الاثنين بعد أن قال إنه "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، ووصفت السلطات الفلسطينية تلك التصريحات بأنها عنصرية.

وأدلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بهذه التصريحات أمس الأحد في كلمة بمؤتمر خلال زيارة لفرنسا. وأثار نفس الوزير غضباً عالمياً في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة فلسطينية.

وسُمع الوزير وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن تصريحات سموترتيش تكشف عن "العنصرية" وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".

وندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتصريحات سموتريتش، قائلا إنها بمثابة تحريض على العنف.

وقال بيان منفصل لوزارة الخارجية الفلسطينية، إن "تلك التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية... وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.