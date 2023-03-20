أردوغان: خسائر الزلزال في تركيا 104 مليارات دولار

قدّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، خسائر تركيا جراء زلزال 6 فبراير المدمّر بحوالى 104 مليارات دولار.

وقال أردوغان في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل: "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي".

وأودى الزلزال بحياة 50 ألف و96 شخصاً في تركيا وفقًا لآخر تقرير رسمي، و6 آلاف في سورية.