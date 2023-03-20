زعيم كوريا الشمالية يقود مناورات تحاكي هجوماً نووياً مضاداً

قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مناورات عسكرية استمرّت يومين "تحاكي هجوما نوويا مضادا"، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي "يحمل رأسا نوويا وهميا"، وفق ما أوردت الإثنين وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأبدى كيم رضاه عن المناورات التي أجريت في نهاية الأسبوع، وفق التقرير.

والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات ساحقة ردا على ذلك.

