أميركا تستأنف الاستطلاع بطائرات مسيّرة فوق البحر الأسود

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة استأنفت رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأسود، بعد أن أدى اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أميركية مسيرة يوم الثلاثاء الماضي إلى سقوطها.

ونقلت «رويترز» عن المسؤولين قولهم إن طائرة من طراز «آر.كيو-4 جلوبال هوك» حلقت في مهمة إلى المنطقة، أول من أمس، وأضاف أحدهم أنها كانت أول رحلة بطائرة مسيرة منذ حادثة يوم الثلاثاء.

وكان إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز «إم.كيو-9» يوم الثلاثاء الماضي أول حادث مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية، ما فاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو وتبادل البلدان اللوم علناً.

ونفت روسيا الاتهامات الأميركية بأن طائرتها المقاتلة من طراز «سو-24» تصرفت بطيش حول الطائرة الأميركية المسيرة، بل ألقت اللوم على ما وصفته بـ«المناورات المتهورة» في تحطم الطائرة المسيرة، لكن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نشرت مقطعاً مصوراً يظهر طائرة مقاتلة روسية تقترب جداً من الطائرة المسيرة وتلقي بوقود بالقرب منها، فيما قال مسؤولون أميركيون إنها كانت محاولة لإلحاق الضرر فيما يبدو بالطائرة الأميركية أثناء تحليقها.

وأظهر المقطع فقدان البث المصور بعد مناورة لطائرة روسية قريبة أخرى، وهو ما قالت واشنطن إنه ناتج عن اصطدام طائرة روسية بالطائرة المسيرة، وينتهي المقطع المصور بمحرك الطائرة المسيرة الذي أصابه التلف.