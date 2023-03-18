إعدام 16 مليون طائر في اليابان بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور

أعدمت السلطات في اليابان عددا قياسيا من الطيور بلغ 16 مليونا في ظل تفشي فيروس إنفلونزا الطيور مع اكتشاف 80 حالة في مزارع دواجن في 26 مقاطعة .

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وزارة الزراعة قولها إن الدجاج يشكل ما يصل إلى 90% من الطيور التي يجري إعدامها.

وكان فيروس انفلونزا الطيور قد انتشر بوتيرة غير مسبوقة في اليابان منذ أكتوبر وسط تزايد المخاوف بشأن حدوث نقص في منتوجات الدواجن وارتفاع الأسعار.