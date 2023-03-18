الرئيس الصيني يزور روسيا الإثنين

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة رسمية إلى روسيا، الإثنين المقبل، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة دولة هي الأولى منذ نحو أربع سنوات إلى هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس». واعتبرت وزارة الخارجية أنها «زيارة من أجل السلام» تهدف إلى «ممارسة التعددية الحقيقية وتحسين الحوكمة العالمية والإسهام في التنمية والتقدم في العالم».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي، أن شي جين بينغ «سيُجري تبادلاً معمّقاً لوجهات النظر مع الرئيس بوتين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسة ذات الاهتمام المشترك». أضاف: «حالياً تتطور بسرعة تغيرات لم نشهدها خلال قرن، ودخل العالم فترة جديدة من الاضطراب». وتابع أن «الصين ستتمسك بموقفها الموضوعي والعادل من الأزمة الأوكرانية، وستلعب دوراً بنّاءً في تعزيز محادثات السلام». وخلال هذه الزيارة، سيبحث الرئيسان ترسيخ الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين.