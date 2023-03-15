صقر غباش: العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين تاريخية راسخة

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة ووصفها بأنها علاقات تاريخية راسخة، تتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة.

جاءت تصريحات صقر غباش، عقب لقائه رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث تم خلال اللقاء الذي حضره الوفد البرلماني المرافق لصقر غباش بحث سبل تفعيل العمل المشترك عبر الدبلوماسية البرلمانية وخلال المشاركات والفعاليات الدولية، وبما يحقق غايات وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد صقر غباش عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة ووصفها بأنها علاقات تاريخية راسخة، تتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن تلك العلاقات تتعزز وتقوى يوماً بعد آخر بفضل الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وأشاد صقر غباش بالتنظيم المتميز من قبل مملكة البحرين، وجهودها لتوفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح أعمال الجمعية ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي، والتي شكلت قصة نجاح بحرينية جديدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الدور البارز لدولة الإمارات ومملكة البحرين في ضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق التقدم والازدهار، ونشر السلام وخدمة الإنسانية، لدول وشعوب المنطقة والعالم.

من جانبه، أشاد أحمد بن سلمان المسلم بعمق العلاقات الوثيقة والراسخة بين البحرين والإمارات، وما تحقق من شراكة استراتيجية متميزة في المسارات كافة.