"مسبحة إليكترونية".. "جهاز غريب" يثير فضول الإعلام الروسي خلال لقاء بوتين وقديروف

لاحظت بعض وسائل الإعلام الروسية جسمًا صغيرًا وغريباً في إصبع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وأشارت إلى أنه جهاز طبي.

إلا أن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، صرح للصحافيين حول نوع الجهاز الذي كان يحمله رمضان قديروف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب دوداييف في قناته على "تليغرام": "تفسير ذلك بسيط للغاية: على إصبع رمضان قديروف، المسبحة الإلكترونية هي عداد للتسبيح، يحملها معه رئيس الشيشان دائمًا تقريبًا".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماع عمل مع رئيس الشيشان في الكرملين أمس الاثنين.

وأشار بوتين إلى التطور النشط في غروزني وطلب من رمضان قديروف أن ينقل تحياته إلى الجيش الشيشاني الموجود في منطقة "العمليات الخاصة" في أوكرانيا.