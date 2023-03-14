الصين: أستراليا وبريطانيا وأميركا‭ ‬تمضي في مسار خطير

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة تجاهلت مخاوف المجتمع الدولي وتمضي في مسار خطير.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، بهذا التصريح في إفادة صحافية دورية عند سؤاله عن خطط الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات هجوم تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف المتحدث: "يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقاً خاطئاً وخطراً خدمة لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي".