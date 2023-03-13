تواصل المفاوضات اليمنية بشأن إطلاق سراح الأسرى

تواصلت المفاوضات اليمنية بشأن إطلاق سراح الأسرى في "قلعة مينشنويلر" بضواحي العاصمة السويسرية "برن"، لليوم الثالث على التوالي، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفد من الصليب الأحمر الدولي.

وذكرت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات، أنه تم تبادل قوائم أسماء الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وتضم القوائم 2223 أسيرا لدى الجانبين.

وتوقعت المصادر، أن يتم التوافق على إطلاق سراح 800 أسير من كل طرف بالمرحلة الأولى، عقب المراجعة والتثبت من الأسماء المقدمة من كل طرف، وهي المرحلة الأصعب، وفقا للمصادر المطلعة.

وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إضافة أسماء جديدة، إلى القوائم التي يتم التثبت منها.

من جانبها، أكدت مصادر سياسية يمنية، أن مفاوضات سويسرا حول الأسرى، قد تكون بروفة لمحادثات سياسية كبرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، يصل فيها الجانبين إلى سلام دائم برعاية الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي.

ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها القتالي وشنت هجمات جديدة على مواقع القوات اليمنية المرابطة في مديرية حريب جنوب مأرب، وعين غرب محافظة شبوة، مستخدمة المسيرات المفخخة، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية.

وأفادت المصادر، بأن القوات ردت على الهجمات الحوثية باستهداف مصادر النيران وإسكاتها، وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.