اليابان تخفف قيود كوفيد-19 و تلغي شرط ارتداء الكمامات

ألغت اليابان الاثنين شرط ارتداء الكمامات الإلزامي بعد ثلاث سنوات، لكن لم يتغير أي شيء في الدولة التي حظين بتقدير كبير لفعاليتها في منع انتشار كوفيد - 19. كان معظم الركاب الذين خرجوا من محطة القطار الرئيسية في طوكيو في الصباح يرتدون كمامات أثناء توجههم إلى العمل. وكذلك كان المواطنون في الشوارع. خلال اجتماع بثه التلفزيون للجنة الميزانية في البرلمان، ظهر بعض النواب وهم يرتدون الكمامات، على الرغم من أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لم يكن يرتديها عندما وصل إلى مكتبه يوم الاثنين. كما ارتدى مشجعو البيسبول الذين تجمعوا خارج ملعب قبة طوكيو قبل ساعات من مباراتي يوم الاثنين بين أستراليا والتشيك والصين وكوريا الجنوبية كمامات. وسيكون بمقدورهم الهتاف بدون كمامات حيث تم رفع هذا الحظر أيضا. يشار إلى أن إلغاء مطلب ارتداء الكمامات هو أحد الخطوات الأخيرة التي تتخذها حكومة اليابان لتخفيف قيود كوفيد - 19 في الأماكن العامة حيث تحاول توسيع نطاق الأعمال والأنشطة الأخرى. قال كيشيدا للصحفيين لدى وصوله مكتبه” من اليوم، يترك ارتداء الكمامة للقرار الفردي. نحن لا نجبر أحدا على ارتدائها أو خلعها”.