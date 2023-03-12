الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد في باخموت

تواصل القوات الأوكرانية الأحد الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا وتحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.

صرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن "الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم".

ونقلت الخدمة الصحافية للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله "يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيدا".

ويحاول الروس منذ أسابيع تطويق المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها سبعين ألف نسمة قبل بدء النزاع، ونجحوا في قطع طرق إمداد مهمة للجنود الأوكرانيين.

واعترفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيتشينا بأن "مقاومة وردع القوات في باخموت تزداد تعقيدا بالنسبة لنا".