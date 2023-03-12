مقتل 3 بينهم عسكري في قصف إسرائيلي على سورية

قُتل ثلاثة أشخاص الأحد بينهم عسكري جراء قصف شنته إسرائيل الأحد على مواقع عدة في وسط سورية وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "القصف الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس (غرب) وحماة (وسط) .

وأضاف عبدالرحمن أن القصف أدى إلى مقتل ضابط سوري برتبة رائد، ومقاتلَين اثنين لم يتمكن من تحديد جنسيتيهما، مشيراً إلى إصابة اثنين أخرين بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت سابق الأحد أن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على نقاط بريفي حماة وطرطوس.

وأوضحت الوكالة أن القصف جاء "من اتجاه شمال لبنان" مستهدفا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها".

وهذه الضربات هي الثانية خلال أسبوع على سورية بعد قصف طال ليل الإثنين الثلاثاء مطار حلب الدولي، ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سورية منذ الزلزال المدمر.