الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب"الأول من رمضان" عن الطعام

يواصل الأسرى في سجون إسرائيل، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات للتضييق عليهم.

ووفقا لبرنامج خطوات "العصيان"، فقد اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس الجمعة، بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان ، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

وأشارت إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.