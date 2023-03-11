سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بتعميق التعاون مع الأمم المتحدة في العمل المناخي

اختتم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجرى مباحثات وثيقة مع الجهات الرئيسة الأخرى المعنية بالعمل المناخي في الأمم المتحدة.

وأكد الجابر خلال لقائه مع غوتيريس، التزام دولة الإمارات بتعميق سبل التعاون مع الأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، وذلك في ظل الاستعدادات لانعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في دبي.

من جانبه، أعرب غوتيريس عن تقديره البالغ لتعاون رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، وقبِلَ دعوة الرئيس المعين لحضور أعمال المؤتمر في دولة الإمارات.

وفي سياق متصل، فقد حدد الجابر الأولويات الرئيسة لمؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات وهي: التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والخسارة والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ، وتمويل مشاريع العمل المناخي، وابتكار العمليات؛ وفي هذا الشأن، ناقش الجانبان الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل والإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قائماً.

من جانبها أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، على ضرورة اتساق جداول الأعمال، ونتائج عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأطراف (COP28)، وتعزيز كل منها لعمل الآخر.

والتقى سلطان الجابر، مع تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سلط الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) الضوء خلال اللقاء، على رغبة دولة الإمارات في العمل عن قرب مع الدول الأعضاء، لتقديم نسخة من مؤتمر الأطراف تشمل جميع الجهات المعنية والمتنوعة، وتعمل على تعزيز المساءلة نحو الالتزامات، وتطبيق الحلول، وتأكيداً على هذا الالتزام، اطلع الجابر المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على التقدم المحرز اتجاه مؤتمر الأطراف (COP28)، ومجالات التعاون المحتملة.

وفي لقاء مع كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، أشار الجابر إلى أهمية تلبية احتياجات وأولويات الأطفال والشباب في مؤتمر الأطراف (COP28).

كما التقى الجابر مع أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة كيفية منح مؤتمر الأطراف (COP28) الأولوية للمجتمعات الهشة والضعيفة، وهي الأكثر تضرراً من الآثار المترتبة على تغير المناخ.

والتقى الجابر مع الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور نورة الكعبي، وزيرة دولة، ولانا نسيبة؛ وناقش الجانبان كيفية وضع المساواة بين الجنسين في جوهر العمل المناخي وصميم أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28).