الإمارات ترسل طائرة تحمل 14 طناً من المساعدات للمتضررين من الشتاء في أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية، تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية، ومصابيح إضاءة لمساعدة المتضررين في أوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسي، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات، للإسهام في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

يذكر أن شحنة المساعدات الحالية سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو، ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا.