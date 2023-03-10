ألمانيا.. احتجاز رهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه

أفادت وسائل إعلام ألمانية باحتجاز رهائن في مدينة كارلسروه بولاية بادن فورتمبيرغ جنوبي البلاد.

وذكرت شرطة كارلسروه أنه تم احتجاز رهائن في وسط مدينة كارلسروه بعد ظهر يوم الجمعة، وأن الشرطة تعمل لتحريرهم.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لا معلومات حول عدد المتورطين في احتجاز الرهائن أو ما إذا سجلت إصابات بين المحتجزين الذين لم يعرف عددهم بعد.

وأوضحت أن قوات الأمن الألمانية طوقت المنطقة وأن القوات الخاصة في طريقها إلى مكان العملية.