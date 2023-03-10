الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء "المشاعر المعادية لروسيا"

اتهم الكرملين، الولايات المتحدة بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى شوارع جورجيا هذا الأسبوع.

وفي إشارة إلى تصريح أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي من نيويورك دعماً للمتظاهرين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إنها تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، ولكن من أميركا" معتبراً أن "يداً مرئية تعمل على "إثارة شعور معادٍ لروسيا".