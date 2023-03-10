زعيم كوريا الشمالية يشرف على محاكاة لهجوم قواته على الجنوب

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة مدفعية بالذخيرة الحية تحاكي هجوماً على مطار كوري جنوبي، ودعا قواته إلى الاستعداد للرد على ما سماه "تحركات الأعداء المحمومة للاستعداد للحرب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلسلة التدريبات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن كيم حث قواته على "الاستعداد للرد بأغلبية ساحقة واحتواء العمل العسكري لأعداء كوريا الشمالية"، موضحاً أن "وحدات الخطوط الأمامية يجب أن تشحذ قدراتها لتنفيذ مهمتيها الاستراتيجيتين الرئيسيتين، الأولى لردع الحرب والثانية لأخذ زمام المبادرة في الحرب".

وحثت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية في وقت لاحق، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية على "وقف التوترات التي تسببها البرامج النووية والصاروخية المتهورة والاستفزازات العسكرية".