الميليشيات الحوثية تواصل التصعيد في الضالع وتعز

شهدت محافظة الضالع اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية، معارك عنيفة على خلفية تصعيد الميليشيات الحوثية، وتركزت المعارك في الجبهات الشمالية والغربية، وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية تمكنت من تكبيد الميليشيات قتلى وجرحى وتدمير رتل من الدبابات والعربات القتالية التابعة للحوثيين أثناء محاولتها التقدم في قطاع "بتار".

ووفقاً للمصادر لقي 3 جنود يمنيون مصرعهم وأصيب أربعة آخرين في المواجهات الأخيرة بالضالع، فيما أقدمت الميليشيات على قصف مناطق مدنية في جبهات مريس شمال المحافظة، ما تسبب في حالة من الهلع والرعب في أوساط النساء والأطفال.

وفي تعز، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في جبهات غرب المحافظة، وصدت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات حوثية وأفشلت محاولات تسلل لعناصر الميليشيات تجاه مواقعها في تباب استراتيجية حاكمة ومطلة على خطوط التماس غرب منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن القوات أجبرت عناصر الميليشيات الإرهابية على الفرار والعودة من حيث أتت، بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوف عناصرها.

وفي تعز أيضاً، أصيب مدني يدعى "سامي فوزي"، برصاص قناص حوثي، أثناء تواجده في حي بريد الروضة.

وفي صعدة، قصفت ميليشيات الحوثي منطقة "بني معين" في مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، كما واصلت الميليشيات استهداف تجمعات المهاجرين الأفارقة في "منبه وشدا" ما تسبب في إصابة 6 من المهاجرين بإصابات متفاوتة.

وفي عدن، أقرت هيئة التشاور والمصالحة، إطار رؤية السلام الشامل، ومبادئ المصالحة بين المكونات السياسية، اللائحة الداخلية للهيئة.

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال استقباله السفير الأميركي لدى اليمن "ستيفن فايجن"، بدور البحرية الأميركية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين في اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمخدرات المهربة للميليشيات الحوثية.