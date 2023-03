إحباط عملية تهريب مهاجرين بالمكسيك.. 343 تكدسوا بمقطورة شاحنة (فيديو)

عثرت السلطات المكسيكية في شرق البلاد على مقطورة شاحنة بداخلها 343 مهاجرا غير نظامي، بينهم 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إن المهاجرين يتحدّرون من غواتيلاما وهندوراس والسلفادور والإكوادور، وبينهم بعض العائلات، لكن بينهم أيضا 103 قاصرين غير مصحوبين، معظمهم من غواتيمالا.

وذكرت سلطات الهجرة إنه تم العثور على الشاحنة ليل الأحد متروكة بالقرب من مدينة أكيوكان على الطريق الذي يربط بين مدينتي لا تيناخا وكوسامالوابان في ولاية فيراكروز، وكان سائق الشاحنة متواريا.

وأضافت أن المهاجرين "كانوا يرتدون أساور ملوّنة كوسيلة تعريف عنهم".

وفي العادة يوزع المهربون هذه الأساور على المهاجرين أثناء تهريبهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وفي بيانه قال المعهد إن المقطورة جهّزت بمراوح ونظام تهوية، وأُخضعت لتعديل بحيث أصبحت تتألف من طابقين وذلك لكي تتّسع لمزيد من الأشخاص.

وتعدّ الشاحنات واحدة من أخطر الوسائل التي يستخدمها مهرّبو البشر الذين ينقلون المهاجرين غير النظاميين عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

