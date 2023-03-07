مقتل 9 شرطيين بتفجير انتحاري في باكستان

قُتل تسعة شرطيين على الأقل، وأُصيب 16 آخرون بجروح، أمس، في تفجير انتحاري استهدف مركبة كانت تقلّهم في مدينة دهادر في مقاطعة كاشي، على بعد 120 كيلومتراً من جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.

وقال عبدالحي عامر، المسؤول في الشرطة المحلية: «إنّ الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف».

من جهته، أوضح قائد شرطة مقاطعة كاشي، محمود خان نوتيزاي، أن المعلومات الأولية تفيد بأن التفجير نجم عن عمل انتحاري، والذي استهدف سيارة للشرطة كانت تقل جنوداً عائدين من أداء واجبهم في المنطقة، مضيفاً أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.