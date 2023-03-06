اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في تعز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، في جبهات جنوب غرب تعز، على إثر محاولة الأخيرة اقتحام خطوط التماس في جبهة "الصلو"، وأكدت مصادر ميدانية إفشال الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات في جبهات غرب المحافظة، وتركز أعنفها في جبهة "العنين" بمديرية جبل حبشي، حيث تحاول الميليشيات الوصول إلى التباب المطلة على الطريق الرابط بين تعز والساحل الغربي.

وفي مأرب، واصلت الميليشيات استهدافها لمواقع الجيش اليمني في جبهات جنوب المحافظة، في إطار تصعيدها القتالي ورفضها لجهود السلام.

وفي الضالع، ردت القوات المشتركة والجنوبية على تصعيد الميليشيات تجاه مواقعها في جبهات شمال وغرب المحافظة، بقصف مواقع الحوثيين في جبهات "بتار والثوخب"، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي صعدة، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في جبهات مديريتي " باقم وكتاف" وشنت هجمات جديدة على مواقع الجيش اليمني خلال الساعات الماضية، ما دفع القوات المرابطة في المديريتين للرد على مصادر نيران الحوثيين.

وقالت مصادر إن الميليشيات عقدت اجتماعاً في صنعاء مع عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في مقر جهاز الأمن القومي الواقع تحت سيطرة الميليشيات في منطقة صرف، للقيام بعمليات مشتركة في المناطق اليمنية المحررة.

وفي أبين، لقي ضابط من قوات الحزام الأمني مصرعه وأصيب أربعة جنود، في عملية إرهابية لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي التي زرعت عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية شرق مديرية مودية.