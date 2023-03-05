رئيسة وزراء إيطاليا تشكر رئيس الدولة على ترحيبه الحار

أعربت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ترحيبه الحار، مؤكدة على متانة العلاقات بين الإمارات وايطاليا.

وقالت جورجيا مليوني في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"" ": أشكر رئيس دولة الإمارات على ترحيبه الحار، فصل جديد ومتين في العلاقة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة يفتح فرصًا متعددة، ويتيح لنا سويًا تحقيق نتائج رائعة."

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد استقبل أمس، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية التي تقوم بزيارة إلى الدولة تستغرق يومين.

