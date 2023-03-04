ممثلا لرئيس الدولة.. حاكم الفجيرة يرأس وفد الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الـ 5 المعني بالدول الأقل نمواً في الدوحة

ممثلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، .. يرأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً والذي يبدأ أعماله غداً في الدوحة في دولة قطر الشقيقة.

يعقد المؤتمر على مدى مدى خمسة أيام، بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.

وتشمل المحاور الأساسية التي يناقشها المؤتمر الاستثمار في الكوادر البشرية والقضاء على الفقر وبناء القدرات إضافة إلى تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم الدول النامية.

كما يبحث المؤتمر تعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ومواجهة تغير المناخ والتعافي من جائحة " كوفيد - 19 " وبناء القدرة على الصمود إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً.