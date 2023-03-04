مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إلى طهران

وصل إلى طهران، ظهر أمس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة، تلبية لدعوة من رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، من المقرر أن يجري غروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في البلاد. ويغادر غروسي طهران إلى فيينا بعد ظهر اليوم السبت. ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن غروسي يريد التفاوض بشأن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش مكثفة للمنشآت النووية، بعدما زادت إيران أخيراً من عمليات تخصيب اليورانيوم. وأعربت الولايات المتحدة وإسرائيل أخيراً، عن مخاوف من أن إيران يمكن أن تستخدم اليورانيوم لتطوير وإنتاج أسلحة نووية.

وقال غروسي الثلاثاء، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدوا آثاراً لليورانيوم بمستوى نقاء أقل من 84% في منشأة في فوردو.