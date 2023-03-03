قال مسؤولون إن الولايات المتحدة تستضيف تدريبات لعسكريين أوكرانيين على التخطيط في الحروب بقاعدة أميركية في ألمانيا وذلك لمساعدتهم على التفكير في القرارات المقبلة في ميدان المعركة قبل المرحلة التالية من الصراع مع روسيا المستمر منذ عام.

وتجرى التدريبات التي تستمر عدة أيام في منشأة للمناورات الحربية في قاعدة للجيش الأميركي في فيسبادن بألمانيا، زارها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي أمس الخميس.

وأحجم المسؤولون الأمريكيون عن الحديث عن سيناريوهات ساحة المعركة المحتملة التي يختبرها العسكريون الأوكرانيون خلال المناورات، والتي تشمل تدريبات فكرية لتقييم مسارات العمل العسكرية المتاحة.

وقال ميلي للصحافيين الذين سافروا معه إلى ألمانيا: "لا أحد يجلس هناك ويخبر الأوكرانيين اذهبوا يسارا أو يمينا أو افعلوا هذا أو ذاك. هذه ليست مهمة المجتمع الدولي".

وأضاف: "كل ما نقوم به هو إعداد إطار العمل والتكنيك للسماح للأوكرانيين بالتعلم الذاتي، والتعلم في مواجهة المواقف أو السيناريوهات المختلفة".

وأشاد قائد الجيش الأميركي في أوروبا، الجنرال داريل ويليامز، بالعشرات من العسكريين الأوكرانيين الذين حضروا التدريبات، قائلا إنهم "بارعون حقا".