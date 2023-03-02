استعدادات عسكرية يمنية لمواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تحركات واستعدادات عسكرية لقوات الجيش والمقاومة في عدد من الجبهات الاستراتيجية، لمواجهة كل الاحتمالات والتصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الارهابية بشكل يومي في جبهات القتال.

ففي تعز، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، مناطق التماس مع ميليشيات الحوثي في الجبهات الغربية لمحافظة تعز، وأكد ان القوات المشتركة في الساحل الغربي مستعدة لاستكمال تحرير تعز، واستعادة الجمهورية.

وأكد صالح، أن المرحلة ستشهد خطوات عملية في الجوانب العسكرية والأمنية، وأن قوات الساحل الغربي معظمهم من أبناء تعز، وأنها قوة لتحرير المحافظة والجمهورية.

وكانت قيادات سياسة وعسكرية واجتماعية في تعز، أكدت أهمية الاصطفاف الوطني ووحدة الصف لمواجهة ميليشيات الحوثي، ووجهت نداء إلى جميع المكونات اليمنية، بأنه كفى تراخي وتهاون مع ميليشيات الحوثي و"حان وقت استكمال التحرير".

يأتي ذلك متزامنا مع إعلان البحرية البريطانية مصادرة شحنة أسلحة تضم صواريخ كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وقالت البحرية الملكية البريطانية اليوم الخميس، إنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عُمان، وكانت من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وقالت بريطانيا إن طائرة مراقبة واستطلاع مسيّرة تابعة للمخابرات الأميركية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبتها أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.