اليمن.. تأكيدات رئاسية بأن معركة فاصلة مع الميليشيات "لا مفر منها"

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، أن المعركة الفاصلة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية "لا بد منها"، بعد أن أثبتت الميليشيات نواياها المبيتة للانقضاض على جهود السلام.

وأشار خلال في كلمته له أمام تجمع شبابي في الساحل الغربي، إلى أن "ميليشيات الحوثي آفة، ولا بد أن نكون صفًا واحدًا لقتالها وتطهير الوطن من دنسها"، مؤكدًا: "يجب أن نوجه سهامنا ضد الحوثي، ولا عدو لنا سوى الحوثي".

يأتي ذلك فيما عرض رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في لقائه أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف، العراقيل المفتعلة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والتي سبقت أيضا أن أفشلت تمديد الهدنة الإنسانية، مجددا التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للمسار الاممي لإحلال السلام في اليمن.