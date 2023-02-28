بلينكن: أميركا ستستهدف الشركات الصينية إذا قدمت بكين عتادا فتاكا لروسيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين بالعقوبات إذا انتهكت بكين العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأوضح بلينكن لصحافيين خلال رحلة إلى كازاخستان وأوزبكستان أنه إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع، فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء العالم.