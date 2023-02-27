اليابان بصدد تخفيف إجراءات الدخول للقادمين من الصين اعتبارا من أول مارس

ذكرت قناة (تي.بي.إس) التلفزيونية أن اليابان تعتزم تخفيف إجراءات دخول البلاد للقادمين من الصين من خلال إلغاء شرط الخضوع لفحص كورونا قبل الصعود على متن الطائرة وعند الوصول، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس.

وقالت القناة نقلًا عن عدة مصادر حكومية إن اليابان ستلغي شرط الفحص الشامل لجميع المسافرين من الصين عند الوصول ولن تفحص سوى عينات مختارة، بينما سيتم إعفاء القادمين من هونج كونج ومكاو من الخضوع للفحص عند الوصول أو تقديم اختبار تكون نتيجته سلبية قبل الصعود إلى الطائرة.