وفد برلماني عربي يزور سورية لدعمها والوقوف إلى جانب شعبها

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، ضم رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان.

وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي دعم الاتحاد لسورية ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى في سورية، وأكدوا على ضرورة العمل العربي المشترك على المستويات كافة لعودة سورية إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس السوري، على حدة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش ووفد المجلس المرافق له في دمشق.

ونقل صقر غباش خلال اللقاء تحيات وتضامن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب دولة الإمارات العربية إلى أشقائهم في سورية.

من جانبه، حمّل الرئيس بشار الأسد، صقر غباش، تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أن سرعة الاستجابة الإنسانية والإغاثية السخية لدولة الإمارات وجهود فرقها الميدانية لإغاثة المتضررين من الزلزال تمثل موقفاً نبيلاً يؤكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم وطن للإنسانية.

وأكد الرئيس السوري أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور برلماني الدولتين في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

من جانبه، قال صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش، وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وهم: رئيسة المجموعة ناعمة عبدالرحمن المنصوري، ونائب رئيس المجموعة عبيد خلفان السلامي، وأعضاء المجلس ناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبدالله الشحي، كما حضر اللقاء الأمين العام للمجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء راشد البسطي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي.

وشارك صقر غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامناً مع أسر ضحايا الزلزال، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سورية.

بشار الأسد:

«نشكر الإمارات على تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري».

صقر غباش:

«الإمارات تحرص على توطيد مبادئ الأخوة وترسيخ أسس السلام والتعايش».