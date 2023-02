دقيقة صمت تشعل مواجهة بين روسيا وأوكرانيا بمجلس الأمن (فيديو)

نشبت مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في أروقة مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في الذكرى الأولى للحرب الدائرة بينهما، بسبب الوقوق دقيقة صمت حدادا على القتلى، فبعد أن طلب وزير خارجية أوكرانيا الوقوف دقيقة صمت حدادا على القتلى الأوكرانيين خلال الحرب.. رد عليه المندوب الروسي بطلب الوقوف لدقيقة أخرى للقتلى الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا.

وبدأت المواجهة قبل بدء الجلسة رسميا، حين طالب سفير روسيا بمعرفة سبب تواجد أوكرانيا على رأس قائمة المتحدثين، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت هناك لحظة أكثر إثارة في منتصف الاجتماع، حين تنازع البلدان حتى على تأبين ضحايا الحرب.

فقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا: "أخيرا، في هذا اليوم المأساوي، عندما ننعى الأرواح والأقدار التي حطمتها روسيا، أطلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الحرب".

ووقف الوزير، ثم وقف الجميع في قاعة المجلس في صمت.

وحتى في لحظة الصمت تقديرا لقتلى الحرب، بدا الخلاف بين أوكرانيا وروسيا جليا، فبمجرد أن جلس كوليبا، طلب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الكلمة، وقال: "نحن نقف لتكريم ذكرى جميع ضحايا ما حدث في أوكرانيا اعتبارا من عام 2014، كل أولئك الذين لقوا مصرعهم".

وأضاف: "كل الأرواح لا تقدر بثمن، ولهذا السبب ننهض لتكريم ذكرى كل منهم"، في إشارة إلى الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا في الشرق، وكذلك الأوكرانيين في أماكن أخرى من البلاد.

ثم وقف نيبينزيا والدبلوماسيون الروس. وببطء، وعلى ما يبدو بعد بعض التفكير، قام أعضاء آخرون في قاعة المجلس حتى وقف كل من فيها في صمت لمدة دقيقة تقريبا.

