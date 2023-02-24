بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت بريطانيا فرض المزيد من العقوبات على روسيا، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى للحرب على أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه روسيا في ساحة المعركة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية، كما ستستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم شركة روس آتوم للطاقة النووية وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.

وأضافت وزارة الخارجية: "أفادت المخابرات العسكرية بأن نقص المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات من المحتمل بالفعل أن يؤثر على قدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".

ويجتمع زعماء مجموعة الدول السبع الغنية اليوم الجمعة عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن يناقشوا المزيد من العقوبات على روسيا.