الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجل 40 حادثة في منشآت نووية أوكرانية

سجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 40 حادثة خطيرة تؤثر على محطات الطاقة النووية الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية، وفقا لتقرير صدر أمس الخميس.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "نحن محظوظون لأنه لم يقع أي حادث نووي حتى الآن، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل فرصة حدوثه".

وأضاف: "لقد مر عام منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها خوض حرب وسط منشآت لبرنامج كبير للطاقة النووية".

وتابع أنه "في العام الماضي، تعرضت العديد من محطات الطاقة النووية الخمس وغيرها من المنشآت في أوكرانيا للقصف المباشر. وتم انتهاك كل ركيزة من الركائز السبع الأساسية التي لا غنى عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان السلامة والأمن النوويين في نزاع مسلح".

وبعد وقت قصير من بداية الصراع، سيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل للطاقة في شمالي أوكرانيا، لمدة خمسة أسابيع. وكانت تشيرنوبيل موقعا لحادث نووي مدمر في عام 1986 ولا تزال النفايات المشعة مخزنة هناك.

وفي 4 مارس الماضي، سيطرت القوات الروسية على منشأة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي لا تزال تحت السيطرة الروسية حتى يومنا هذا. ويتفاوض غروسي مع كييف وموسكو حول إنشاء منطقة آمنة حول الموقع منذ شهور- لكن دون جدوى حتى الآن.

وتعرضت المحطة للقصف بشكل متكرر وعانت من مشاكل في إمدادات الطاقة منذ بداية الصراع. وقد تم تسجيل مثل هذه الحوادث بشكل شبه يومي من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وألقت موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض في الهجمات.