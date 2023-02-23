اليمن.. رفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي احتمالات تصعيد للحوثيين

رفعت قوات الجيش اليمني والمقاومة، الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، لمواجهة أي احتمالات قد تقدم عليها ميليشيات الحوثي الارهابية، عقب رفضها مشاورات مسقط التي تطرقت إلى الملفات السياسية والعسكرية.

ففي مأرب، أعلنت قوات المنطقة العسكرية الثالثة رفع الجاهزية والاستعداد القتالي، في ظل استمرار التصعيد الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية للمحافظة، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة مقتل الجندي "احمد مساعد الغنيمي" في هجوم حوثي على مواقع الجيش بالمحور الجنوبي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت العاصمة المؤقتة عدن، شهدت اجتماعاً لفريق الهيكلة في اللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، ناقش خطط هيكلة وتنظيم وتوحيد القوات المسلحة، على أسس علمية حديثة، فضلاً عن رفع الجهوزية القتالية لهزيمة ميليشيات الحوثي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وفي الجوف، دفعت قوات الجيش اليمني بوحدات قتالية إلى محيط مديرية الحزم عاصمة المحافظة، من اللواء 197 مشاة وكتائب الحزم، استعداداً لمواجهة تهديدات الحوثيين بالعودة إلى القتال.

وفي صعدة، أكدت قوات محور صعدة، استعدادها لحسم المعركة عسكرياً مع ميليشيات الحوثي التي لا تؤمن بالسلام، وفي ظل تعنتها وتهربها من الدخول بأي مفاوضات سلام شامل.