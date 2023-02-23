سلطنة عُمان تفتح أجوائها أمام جميع الرحلات.. وإسرائيل ترحب

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم التي تستوفي شروط العبور، وسارعت إسرائيل إلى الترحيب بقرار السلطنة .

وعلى حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي".

وتابعت: "نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".

من جهتها رحبت إسرائيل بقرار مسقط على لسان وزير خارجيتها، إيلي كوهين.

وقال كوهين، بحسب وكالة "رويترز"، إن القرار تاريخي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين الإسرائيليين".

وقال كوهين "إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي".

وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح المجال الجوي لبلاده أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

