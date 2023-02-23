عاصفة "هائلة" تضرب 48 ولاية أميركية

أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأميركية "إن دبيلو أس"، أن عاصفة "هائلة" ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس.

وستؤثر العاصفة على 75 مليون نسمة من سكان الولايات بما في ذلك الولايات الجنوبية، بحسب تنبيهات الطقس، الأربعاء.

وحذرت وكالة "أن دبيلو أس" من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.

ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات "حدثا نادرا" يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة، وفقا لأكسيوس.

ويشير التقرير إلى أن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس وفق تقرير لوكالة رويترز.

وتسبب قدوم العاصفة، الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس.