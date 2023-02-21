ميليشيات "الحوثي" تجدد قصف شمال تعز

جددت الميليشيات الحوثية قصفها مواقع الجيش اليمني والمقاومة في شمال مدينة تعز، فيما تم إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة الزنوج شمال غرب المدينة.

وفي الحديدة، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، بقصف الميليشيات الحوثية تجمعات سكانية ومزارع جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا وشمال حيس، جنوب المحافظة.

وفي الجوف، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً بالمسيرات، على مواقع الجيش اليمني في جبهة "الأجاشر" شمال المحافظة، فضلاً عن استهداف المسافرين على الطريق الدولي الرابط بين الجوف وصعدة، ما تسبب بتوقف الحركة فيه.

وفي عدن، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، حراكاً مكثفاً للحكومة اليمنية، في سبيل معالجة القضايا الاقتصادية والخدمية، حيث شهدت المدينة اجتماع للمكاتب التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، للوقوف على الاحتياجات والآليات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المتصلة بحياة ومعيشة المدنيين اليومية، ومنها الكهرباء والمياه.

وشهدت عدن خلال الساعات الماضية، اجتماع مشترك مع الغرفة التجارية والمستوردين، ناقش تنشيط الحركة التجارية والملاحية عبر الموانئ المحررة، وتعهد الجانب الحكومي بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع، وتنسيق دخول البواخر وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار ومستوردي البضائع.