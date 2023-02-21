"الناتو" يأسف لتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نزع السلاح النووي

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، روسيا، لتعليق مشاركتها في معاهدة للحد من السلاح النووي مع الولايات المتحدة، معتبراً أنها تؤذن بنهاية هيكلية مراقبة الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: "آسف لقرار روسيا بتعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت"، مضيفاً: "في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها. بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل".