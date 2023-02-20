الجيش اليمني يصد هجمات "حوثية" في جبهات عدة

صدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، هجمات حوثية جديدة على مواقعها في جنوب الحديدة، وغرب تعز، وأفشلت تحركات حوثية لاستحداث مواقع جديدة بمحيط بمديرية حيس، وفي تباب استراتيجية بمديرية مقبنة.

وفي ريف صنعاء، أفشلت قوات الجيش اليمني تحركات ميليشيات الحوثي في محيط "محزام ماس" بمديرية رغوان شمال غرب مأرب، كما صدت هجوماً جديداً للحوثيين في جبهة "اليتمة" بمديرية خب والشعف شمال الجوف.

من جهة ثانية، واصلت الميليشيات فصل 1645 أميناً شرعياً وموثقاً رسمياً، وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، في إطار سعيها للاستحواذ على جميع عمليات القضاء والأوقاف لاستكمال مصادرة أراضي الأوقاف ومصادرة الوثائق الخاصة بالأراضي.

وقابل تحركات الحوثيين بشأن مصادرة الأراضي، تنسيق بين قبائل طوق صنعاء لمواجهة نهب أراضيهم، وفقاً لمصدر قبلي.

إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية أن سلاح الميليشيات الحوثية الإرهابية، هو العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، ويشكل العقبة الوحيدة في تجديد الهدنة الأممية.