6 قتلى في حادث إطلاق نار جديد في أميركا

قتل مسلح ستة أشخاص في ولاية مسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الجمعة مما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الدعوة مرة أخرى إلى تشديد القيود على حمل السلاح بعد أيام فقط من مطالبته الكونغرس بالتحرك بعد حادث إطلاق نار سقط فيه قتلى في إحدى الجامعات.

وقالت الشرطة في ولاية ميسيسيبي إن رجلا قتل شخصا بالرصاص في متجر في بلدة أركابوتلا الصغيرة ثم توجه إلى منزل قريب وقتل امرأة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت لاحق نقلاً عن مأمور البلدة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة أن المرأة التي قتلها كانت زوجته السابقة.

وتعقبت الشرطة بعد ذلك سيارته إلى منزل تبين أنه يملكه، وعثرت على جثتي رجلين آخرين مقتولين في مكان قريب، حسبما ذكر المأمور براد لانس لشبكة "سي أن أن".

أما القتيلان الآخران فهما رجل وامرأة عُثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزل مجاور وهما من أقرباء مطلق النار الذي اعتقل أثناء محاولته الفرار.

وقال مكتب المأمور في رسالة على فيس بوك إن المشتبه به يدعى ريتشارد ديل كرام ويبلغ من العمر 52 عامًا، مشيرا إلى أنه موقوف واتهم بالقتل العمد.