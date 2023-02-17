بنك أميركي يكشف تقديراته لتكلفة زلزال تركيا

قدر بنك جي بي جي مورجان JPMorgan الأميركي أن تكلفة الزلزال المدمر على الاقتصاد التركي ستكون 25 مليار دولار. كما يتوقع البنك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

وقدر بنك جي بي مورجان الأميركي أن التكلفة المباشرة للزلازل التي كانت مركز كهرمان مرعش للاقتصاد التركي ستكون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 25 مليار دولار.

قال الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان، فاتح أكجيليك، في مذكرة لعملاء البنك: "تسبب الزلزال في تركيا في خسائر مأساوية في الأرواح وستكون له عواقب اقتصادية كبيرة".

توقع بنك جي بي مورجان أيضًا أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 8% في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وقال أكجيليك إن "القيادة السياسية في تركيا أعطت إشارات بأن أسعار الفائدة ستنخفض قبل الزلزال". قال خبير جيه بي مورجان: "لا نستبعد إمكانية إجراء تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة قبل الانتخابات، والتي كانت مقررة أصلًا في 18 يونيو. ومع ذلك، نعتقد أن سعر السياسة أقل أهمية الآن مما كان عليه في الماضي، حيث إن انتقال النقد آلية تعطلت في تركيا".

وفقًا للمعلومات التي قدمتها إدارة الكوارث والطوارئ، فقد 36187 شخصًا حياتهم في زلزال كهرمان مرعش. فيما أصيب 108 آلاف و68 شخصًا في الزلازل، وتم إجلاء 216 الفًا و347 ناجيًا من المناطق المتضررة من الزلزال.