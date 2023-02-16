4 طائرات إغاثية إماراتية تحط في مطار اللاذقية

حطت في مطار اللاذقية الدولي أمس الأربعاء، أربع طائرات إغاثية إماراتية محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وتحمل الطائرات الأربع 143 طناً من المساعدات الغذائية، والإغاثية المتنوعة للسوريين المتضررين.

ووصل مجموع ما أرسلته الدولة إلى المدينة حتى أمس 16 طائرة إغاثية لمساعدة متضرري الزلزال.

وتواصل دولة الإمارات تعزيز إمداداتها الإغاثية الإنسانية للجمهورية السورية بواسطة جسر جوي، إذ تسير يومياً 8 طائرات تحمل مساعدات ومواد غذائية وطبية، 4 منها إلى دمشق و4 إلى اللاذقية.