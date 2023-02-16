محمد بن زايد يبحث مع الدبيبة دعم جهود حفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في «قصر الشاطئ» رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة، التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وعدد من المسؤولين في الدولة، والوفد المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.