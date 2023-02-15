قصة تتبع أميركا لمنطاد التجسس الصيني منذ صعوده حتى إسقاطه

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن وكالات الاستخبارات الأميركية والجيش الأميركي تتبعا رحلة منطاد التجسس الصيني منذ انطلاقه من قاعدته الرئيسة في جزيرة هاينان بالقرب من الساحل الجنوبي للصين، وحتى دخوله المجال الجوي للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أنه بحلول الوقت الذي عبر فيه منطاد التجسس الصيني إلى المجال الجوي الأميركي أواخر الشهر الماضي، كانت وكالات الاستخبارات والجيش الأميركي تتعقبه منذ ما يقرب من أسبوع، منذ انطلاقه من جزيرة هاينان.

وشاهد المراقبون الأميركيون المنطاد وهو يستقر في مسار طيران فوق أراضي جزيرة غوام الأميركية، لكنه اتخذ "منعطفا غير متوقعا"، وفقا للعديد من المسؤولين الأميركيين، الذين قالوا إن المحللين يدرسون الآن احتمال أن "الصين لم تكن تنوي اختراق قلب أميركا بأجهزة المراقبة المحمولة جوا".

وقال المسؤولون، إن المنطاد طاف فوق جزر ألوشيان في ألاسكا على بعد آلاف الأميال من غوام، ثم انجرف فوق كندا، حيث واجه "رياحا قوية" يبدو أنها دفعته جنوبا إلى الولايات المتحدة، حسب "الحرة".

ويشير ذلك إلى أن الأزمة التي أدت إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين ربما كانت جزئياً على الأقل "نتيجة خطأ"، حسب "واشنطن بوست".

وفي الثاني من فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها تتبع منطادا يحلق على ارتفاع عال فوق أراضي الولايات المتحدة، وأكدت واشنطن أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني دخل أجواء الولايات المتحدة قبل أيام عدة.

وردت بكين بالقول إنها "مركبة مدنية" تستخدم لأغراض البحث ولا سيما للأرصاد الجوية، وقد انحرفت عن مسارها، حسب "رويترز".

وزاد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أسقط الجيش الأميركي في الرابع من فبراير منطاد التجسس الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية.

ومازال محللو الاستخبارات غير متأكدين مما إذا كان الانحراف "متعمدا أم عرضيا"، لكنهم واثقون من أن المنطاد كان مخصصا للمراقبة، على الأرجح فوق المنشآت العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، وفقا لـ"واشنطن بوست".

وقال المسؤولون الأميركيون إن الجيش الصيني "أرسل مناطيد تجسس فوق غوام وكذلك هاواي" من قبل، وذلك لمراقبة المنشآت العسكرية الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هناك ما لا يقل عن أربع حالات مماثلة أخرى لمناطيد صينية رُصدت منذ العام 2017، ربما عدّت في ذلك الوقت أجسامًا طائرة مجهولة، وفقا لـ"فرانس برس".

وأفاد البنتاغون أن مناطيد صينية حلقت ثلاث مرات لفترات زمنية محدودة فوق الأراضي الأميركية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومرة واحدة في بداية ولاية الرئيس جو بايدن لفترة قصيرة أيضا.

وأكد المسؤولون أن عبور المناطيد الصينية إلى المجال الجوي الأميركي كان "انتهاكا للسيادة" وأن تحليقها فوق مواقع نووية حساسة في مونتانا لم يكن "مصادفة"، حسب "واشنطن بوست".

وقال مسؤولون إن الحادث كان أحدث مؤشر على مدى تعمد الصين في توسيع قدرات المراقبة لديها، من تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة إلى المناطيد.

وقال مسؤول أميركي كبير: "كان هذا برنامجًا منفصلا، وجزء من مجموعة أكبر من البرامج التي تهدف إلى اكتساب المزيد من الوضوح حول المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وفي مجموعة متنوعة من البلدان الأخرى".

وأكد مسؤولون أن المنطاد تم إطلاقه من الأرض، كجزء من برنامج يديره جزئيا "سلاح الجو الصيني"، وربما يكون قد انحرف عن مساره بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية.

وتم توجيه المنطاد جزئيا بواسطة التيارات الهوائية، وجزئيا "عن بعد"، حيث يمتلك القدرة على المناورة، حسب "واشنطن بوست".

والأسبوع الماضي، أفاد مسؤول أميركي بأن صورا التقطتها طائرات عسكرية تُظهر أن المنطاد الصيني كان مجهزا بمعدات تجسس، ولم يكن مخصصا للأرصاد الجوية، وفقا لـ"فرانس برس".