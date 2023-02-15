مقاتلتان أميركيتان تعترضان 4 طائرات روسية قرب ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) أنّ مقاتلتين أميركيتين اعترضتا أربع طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي للولايات المتّحدة فوق ألاسكا.

وقالت "نوراد" في بيان إن هذا الاعتراض "الروتيني" للطائرات الروسية الأربع، وبينها قاذفة ثقيلة من طراز تو-95 ومقاتلة من طراز سو-35، حدث يوم الإثنين الماضي.

ولا تعني عملية الاعتراض أنّ الطائرات الأجنبية انتهكت بالضرورة الأجواء الأميركية أو الكندية إذ إنّ نوراد ترسل مقاتلات لمواكبة أيّ طائرة حربية إذا ما حلّقت قريباً جداً من المجال الجوي لأميركا الشمالية.

وأكّد البيان أنّ "الطائرات الروسية ظلّت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".

وذكّرت نوراد في بيانها بأنّ هذه الطلعات الروسية "تحدث بشكل منتظم ولا تمثّل تهديداً أو تُعتبر نشاطاً استفزازياً.