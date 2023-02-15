الإمارات تؤمن الرعاية الطبية للمتضررين من زلزال تركيا

تواصل دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 2» تقديم الدعم المتكامل للمتضررين من الزلزال الذي وقع أخيراً في الجمهورية التركية، وذلك من خلال المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم افتتاحه في منطقة «إصلاحية» في مدينة غازي عنتاب التركية.

وجاء إنشاء المستشفى في منطقة «إصلاحية» بمدينة غازي عنتاب ليوفر للجرحى والمتضررين من الزلزال الرعاية الطبية الكاملة وصولاً إلى تقديم التأهيل النفسي لهم.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات (وام) ميدانياً اليوم الأول من عمل المستشفى المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال أقسام عدة.

وأكد مدير مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي العميد الركن الطبيب عبدالله خادم الغيثي، في تصريحات خاصة لمراسل «وام»، أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة الصحة التركية - الأزمات والكوارث التركية - مع بدء استقبال المستشفى للمصابين والمتضررين من الزلزال.

وقال إن المستشفى بدأ أمس في استقبال المصابين والمرضى في تخصصات متنوعة، مشيراً إلى أنه يضم العديد من الأقسام الطبية منها الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة إضافة إلى عنابر التنويم التي تتسع لنحو 50 سريراً و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة، كما يضم المستشفى 15 طبيباً من مختلف التخصصات و60 ممرضاً ومساعداً فنياً. من جانبهم، أعرب عدد من مرتادي المستشفى عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى دولة الإمارات على دعمها لتركيا عقب تعرضها لهذا الزلزال، مشيرين إلى أن إنشاء هذا المستشفى الميداني جاء في مكان وتوقيت مثاليين، خصوصاً أن المستشفى الذي يقع في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب تضرر بشكل كبير جراء الزلزال. وقال كل من محمد يونس وأحمد عبدالحق وحكمت زين علي من «الجنسية السورية»، إن مساندة ودعم الإمارات لتركيا عقب وقوع هذا الزلزال المدمر أسهم في تخفيف معاناة المتضررين منه، فتواجد المستشفى الميداني في هذه المنطقة بمدينة غازي عنتاب شكل طوق نجاة لهم خصوصاً مع تضرر المستشفى الموجود في المدينة من الزلزال. وتوجهوا بالشكر إلى الكادر الطبي العامل في المستشفى على دعمه ومساندته لكل المرضى وحرصه على توفير رعاية طبية متكاملة لهم.

وأكدوا أن المستشفى الميداني الإماراتي يوفر لهم خدمات علاجية متكاملة على مدار 24 ساعة، كما يضم العديد من الأجهزة الطبية المتطورة، إضافة إلى كادر طبي بخبرات عالية لديه القدرة على التعامل مع الحالات المرضية على اختلافها بكفاءة عالية.

من جهتهم، أعرب عدد من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى عن فخرهم بأداء هذا الواجب الإنساني والمساهمة في علاج المصابين والمتضررين من زلزال تركيا.

وأكدوا أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في العطاء الإنساني ومساندة الدول الشقيقة والصديقة عقب تعرضها لهذا الزلزال المدمر.